Газові проєкти отримали всі 5,16 ГВт на аукціоні Німеччини — OilPrice

У Німеччині газові проєкти отримали всі 5,16 ГВт скоригованої потужності на першому аукціоні потужності. Понад половину цього обсягу становлять проєкти на майданчиках чинних вугільних електростанцій. Як повідомляє OilPrice, країна шукає надійні резервні джерела електроенергії на періоди, коли виробіток вітрової та сонячної генерації є недостатнім.

Скоригована потужність враховує очікуваний внесок кожного проєкту в надійність електропостачання. Потреба в резервній генерації зростає на тлі поступової відмови від вугілля та розширення відновлюваної енергетики, зокрема під час тривалих періодів слабкого вітру й низького виробітку сонячної енергії, відомих у Німеччині як Dunkelflaute.

Перевага для RWE та LEAG

Компанії LEAG і RWE отримали понад 99% розподіленої потужності. Успіх LEAG на майданчиках її чинних лігнітних електростанцій демонструє переваги повторного використання мережевих підключень та іншої інфраструктури. Доступ до вже облаштованого енергетичного майданчика може скоротити інвестиційні витрати й строки реалізації проєктів.

Виплати за потужність винагороджують операторів за готовність забезпечити резервне постачання електроенергії. Водночас результат аукціону засвідчив, що встановлені правила відбору виявилися сприятливішими для газової генерації, ніж для акумуляторних систем.

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Умови аукціону та ціна контрактів

У першому раунді учасники мали забезпечувати щонайменше 80% встановленої потужності протягом 10 годин поспіль. Така вимога ускладнила батареям економічну конкуренцію, тому жоден проєкт накопичення енергії не отримав контракту.

За цільового обсягу закупівлі 4,5 ГВт на аукціон подали заявки майже на 12 ГВт. Середньозважена ціна відібраних пропозицій становила близько 155 тисяч євро за мегават скоригованої потужності на рік — на 36% нижче встановленої граничної ціни. Водночас вона перевищила показники недавніх європейських аукціонів потужності.

Проєкти мають бути готовими до використання водню, однак сама технічна готовність до зміни палива не гарантує споживання водню. Умови наступних аукціонів, зокрема вимоги до тривалості роботи та контрактні правила, можуть створити більше можливостей для батарей та інших технологій гнучкості.

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