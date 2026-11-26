Нідерландський оператор газових мереж Gasunie закликав країну створити стратегічний резерв природного газу для посилення енергетичної безпеки на тлі можливих міжнародних перебоїв із постачанням. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на заяву компанії.

Ризики для постачання

У Gasunie зазначили, що наразі немає безпосередньої загрози дефіциту газу. Водночас Нідерланди та Європа загалом залишаються вразливими до зовнішніх потрясінь на ринку. Попит на газ для опалення зріс через раннє похолодання, яке охопило значну частину Європи.

Компанія повідомила, що інфраструктура газопостачання Північно-Західної Європи нині працює без істотних обмежень, а поставки до Нідерландів та інших європейських країн залишаються стабільними. Однак поточна ситуація, за оцінкою оператора, не гарантує такого самого стану впродовж решти зими.

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Запаси перед зимою

Gasunie вказує, що холодна погода, зростання світового попиту на скраплений природний газ і геополітичні чинники можуть швидко змінити баланс між попитом та пропозицією.

Ще в серпні компанія попереджала, що Нідерланди не виконають ціль щодо заповнення газосховищ перед зимою. Тоді Gasunie заявляла, що без додаткових кроків країна недостатньо підготовлена до сценарію однієї з найсуворіших зим.

У вересні уряд Нідерландів знизив цільовий рівень заповнення газосховищ зі 115 ТВт·год до 93 ТВт·год після рекомендації Європейської комісії заповнювати нідерландські сховища до нижчого рівня напередодні зими. Gasunie наголошувала, що менший обсяг запасів сам собою не означає нестачі газу або загрози безпеці постачання. Водночас Європа й Нідерланди увійшли в зимовий сезон із найнижчими за понад десятиліття запасами газу.

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