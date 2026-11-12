Гегсет хоче прирівняти посадовця зі спецоперацій до очільників відомств — Breaking Defense

У Вашингтоні, США, міністр оборони Піт Гегсет прагне посилити повноваження головного цивільного посадовця Міністерства оборони з питань спеціальних операцій. Він хоче прирівняти цю посаду за статусом до очільників військових відомств, повідомляє Breaking Defense.

У меморандумі, датованому 2 листопада, Гегсет запропонував підвищити помічника міністра оборони зі спеціальних операцій і конфліктів низької інтенсивності до нового рівня заступника міністра зі стратегічних служб. Нині цю посаду обіймає Деррік Андерсон. Для формального запровадження нового рівня необхідне схвалення Конгресу, тому команді зі зв'язків із законодавцями доручили підготувати відповідні пропозиції.

Участь у ключових рішеннях

Водночас Гегсет доручив у внутрішній системі старшинства Міноборони віднести офіс до категорії Code 2. Це має надати посадовцю з питань спецоперацій статус, співставний зі статусом очільників військових відомств, зокрема щодо участі в нарадах найвищого рівня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гегсет також доручив включати очільника офісу до засідань Ради старших керівників, Об'єднаної ради з нагляду за вимогами, оглядів програмного бюджету та інших форматів, у яких беруть участь очільники військових відомств. Протягом 60 днів до офісу мають перевести 75 цивільних працівників і 25 представників Об'єднаного штабу.

Фінансування та бюджетні пріоритети

Міністр доручив знайти 45 млн доларів щороку у фондах експлуатації та обслуговування для щоденної роботи офісу. Меморандум також передбачає окреме відображення сил спеціальних операцій у настановах оборонного планування, зокрема з орієнтиром на більші інвестиції в модернізацію, оновлення основних платформ і підтримання готовності.

Планувальникам бюджету наказано визначати можливості для пріоритетного фінансування у 2027 фінансовому році та розглядати запити Командування спеціальних операцій США щодо ресурсів і персоналу на 2028–2032 фінансові роки як пріоритетні. Експертка Американського інституту підприємництва Корі Шейк висловила сумнів щодо ініціативи, заявивши, що зміну статусу та виділення коштів має санкціонувати й профінансувати Конгрес.

Читай нас у