Міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до Каракаса, Венесуела, оголосив про нову угоду щодо військової співпраці між Сполученими Штатами та Венесуелою. Він виступив разом із виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес.

Навчання та обмін розвідданими

Як повідомляє Cyprus Mail, угода передбачає спільні навчання, обмін розвідувальними даними та інші напрями військової взаємодії. Подробиць домовленості сторони не розкрили.

Родрігес заявила, що угода має допомогти протидіяти спільним загрозам і посилити підготовку венесуельських збройних сил. Це перший візит Гегсета до Венесуели після січневого рейду американського спецназу, під час якого, за даними видання, військові США усунули від влади президента Ніколаса Мадуро.

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Нафтовий сектор

Видання також пише, що Вашингтон посилює вплив у венесуельській нафтовій галузі. У серпні виробник North American Blue Energy Partners, або NABEP, отримав довгостроковий доступ до 17 нафтових родовищ, які містять приблизно п’яту частину нафтових запасів країни. Це сталося в межах партнерства з урядом США.

Венесуельський бізнесмен Алехандро Бетанкур, який контролює NABEP, заявив журналістам, що обговорив із Гегсетом перебіг нафтової співпраці. За його словами, компанія планує до кінця року видобувати понад 250 тисяч барелів нафти на добу після введення в експлуатацію десяти груп свердловин. У середині жовтня вона видобувала 224 тисячі барелів на добу, за даними компанії.

Того ж дня Гегсет також мав відвідати Колумбію для передачі військового обладнання та обговорення безпекової співпраці з Боготою. Міністр оборони Колумбії заявив, що глава Пентагону мав передати літак Hercules C-130 та обговорити підтримку США у боротьбі з наркоторгівлею й незаконними збройними угрупованнями.

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