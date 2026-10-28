Міністр оборони США Піт Гегсет у Себу, Філіппіни, оголосив про збільшення фінансування військової співпраці з країною та домовився з міністром оборони Гільберто Теодоро-молодшим посилити взаємодію між збройними силами двох держав. Як повідомляє South China Morning Post, переговори відбулися на полях зустрічі міністрів оборони АСЕАН та партнерів у форматі ADMM-Plus.

Координація США та Філіппін

За повідомленням Пентагону, додаткове фінансування призначене для посилення сумісності американських і філіппінських сил уздовж так званого першого острівного ланцюга. Сторони також погодилися започаткувати ініціативу з модернізації союзницьких систем командування та контролю. Її заявлена мета — поліпшити двосторонню координацію в реальному часі та зміцнити стійкість альянсу.

Водночас Пентагон не розкрив суму додаткового фінансування, не уточнив, на які саме системи або процедури воно буде спрямоване, а також не назвав графік реалізації ініціативи.

Першим острівним ланцюгом у США називають смугу островів від Японії через Тайвань до Філіппін і Південнокитайського моря. Американська стратегія передбачає розміщення сил у цьому районі, щоб перешкодити Китаю досягати воєнних цілей у разі конфлікту або зробити це для нього неприйнятно дорогим.

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Переговори з Японією

Окремо Гегсет провів переговори з міністром оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. Вони погодилися прискорити заходи для гнучкішого використання військових об'єктів і провести навчання з відпрацюванням дій із розосереджених позицій.

За даними Пентагону, сторони також обговорили посилення стримування через розширення двостороннього доступу, присутності та реалістичних навчань у Японії, зокрема навчань із бойовою стрільбою. Водночас американське оборонне відомство не уточнило, яких саме об'єктів або нового доступу стосуються домовленості та коли їх планують реалізувати.

Японія та Філіппіни входять разом зі США й Австралією до оборонно-безпекового формату Squad. Під час американських військових навчань у цих країнах останнім часом розгортали ракетну систему Typhon і високомобільні артилерійські ракетні системи Himars.

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