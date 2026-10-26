Гегсет відвідає Філіппіни для зустрічі міністрів оборони АСЕАН — South China Morning Post

Глава Пентагону Піт Гегсет цього тижня відвідає Філіппіни, де візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн АСЕАН із партнерами діалогу та проведе двосторонні й багатосторонні переговори. Про поїздку оголосив Пентагон, повідомляє South China Morning Post.

Переговори в Себу

Зустріч міністрів оборони АСЕАН і восьми партнерів діалогу відбудеться в Себу. У Пентагоні заявили, що участь Гегсета має підтвердити зобов’язання США щодо миру завдяки силі в Тихоокеанському регіоні.

Американське оборонне відомство також повідомило, що переговори мають бути спрямовані на посилення стримування, розвиток ключових союзів і партнерств та розширення розподілу відповідальності між країнами регіону.

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Регіональний контекст

Візит відбудеться на тлі зусиль Вашингтона зміцнити безпекові зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні перед очікуваною зустріччю президентів США Дональда Трампа та Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені. Трамп, як очікується, прибуде до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Наступного місяця Філіппіни прийматимуть у Манілі щорічний саміт АСЕАН. Посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес заявив, що на полях заходів можуть відбутися зустрічі неформальної групи Squad за участю США, Філіппін, Австралії та Японії. Вашингтон також підтвердив проведення зустрічі Quad за участю США, Австралії, Індії та Японії.

Поїздка Гегсета відбувається на тлі напруженості між Манілою та Пекіном через конкуруючі претензії в Південно-Китайському морі. Суперечка супроводжувалася низкою зіткнень філіппінських і китайських суден поблизу спірних об’єктів.

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