Гегсет запропонував нову оборонну рамку США та АСЕАН — The Hindu

У філіппінському Себу 28 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет запропонував створити нову «амбітну» оборонну рамку співпраці між Сполученими Штатами та Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Про це повідомляє The Hindu.

Пропозиція США

Гегсет сказав представникам блоку, що така рамка могла б допомогти їм пройти «критично важливі» роки, які попереду. Пропозицію він озвучив у середу, 28 жовтня. Зустріч проходила в Себу, у центральній частині Філіппін, де відбулося засідання міністрів оборони країн АСЕАН. На ньому був присутній Гегсет.

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Оборонні партнерства в регіоні

США останніми роками прагнуть посилити оборонні партнерства у регіоні. У Вашингтоні пояснюють це потребою підтримувати те, що вони називають «вільним і відкритим Індо-Тихоокеанським регіоном». Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, як Китай дедалі активніше демонструє свій вплив у регіоні.

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