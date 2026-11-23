Акторка Гейлі Стайнфельд повернеться до кіновсесвіту Marvel у ролі Кейт Бішоп у майбутньому фільмі «Месники: Судний день». Marvel Studios і Disney Animation підтвердили її участь в Instagram.

Анонс в Instagram

Як повідомляє Variety, студії опублікували відео за участю акторки. У ролику Стайнфельд каже, що перебуває на промоції свого фільму «Hexed», однак їй доставили режисерське крісло з іншого проєкту. Після цього камера показує чорне режисерське крісло з її ім’ям.

У підписі до публікації зазначили, що глядачі зможуть побачити Стайнфельд у «Hexed» перед її поверненням у «Месниках: Судний день».

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Попередні появи Кейт Бішоп

Стайнфельд уже грала Кейт Бішоп у серіалі Disney+ «Соколине око», який вийшов 2021 року. У ньому вона знімалася разом із Джеремі Реннером. Також акторка коротко з’явилася в ролі Бішоп у сцені після титрів фільму «Марвели» 2023 року разом із Брі Ларсон, Тейоною Перріс та Іман Веллані.

Раніше Стайнфельд називала можливість втілювати Кейт Бішоп привілеєм і зазначала, що в дитинстві хотіла б мати приклад такої амбітної, цілеспрямованої та дисциплінованої героїні. Прем’єра «Месників: Судний день» у кінотеатрах запланована на 18 грудня.

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