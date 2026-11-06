Gen.G вийшла до півфіналу Worlds без програних серій — Korea Herald

Південнокорейська команда Gen.G вийшла до півфіналу чемпіонату світу з League of Legends 2026, обігравши північноамериканську Lyon із рахунком 3:0 у чвертьфіналі в Аллені, штат Техас, США. Перемога продовжила безпрограшну серію Gen.G на нинішньому турнірі, повідомляє Korea Herald.

Суперник у півфіналі

Gen.G пройшла швейцарську стадію без жодної поразки в серіях. У цьому форматі 16 команд грають із суперниками, які мають подібні показники перемог і поразок; для виходу до плейоф потрібно здобути три перемоги.

Для Gen.G цей результат означає третій поспіль вихід до півфіналу Worlds. За місце у фіналі команда зіграє проти китайської Invictus Gaming. Матч запланований на неділю о 7:00 за корейським часом.

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T1 ще чекає на чвертьфінал

Іншим представником Південної Кореї, що продовжує виступ на турнірі, залишається T1 на чолі з мідлейнером Лі Сан Хьоком, відомим як Faker. Команда завершила швейцарську стадію з результатом 3:1 і зберегла серію виходів до чвертьфіналу в кожному зі своїх виступів на Worlds.

T1, чинний чемпіон турніру, у суботу о 7:00 за корейським часом зустрінеться у чвертьфіналі з французькою Karmine Corp. У 2025 році T1 стала першою організацією, яка виграла Worlds тричі поспіль. Загалом команда має шість титулів чемпіона світу — також вона перемагала у 2013, 2015, 2016, 2023 і 2024 роках.

Ще два представники Південної Кореї вибули з турніру: Dplus Kia поступилася китайській Bilibili Gaming 0:3 у чвертьфіналі, а Hanwha Life Esports завершила швейцарську стадію з результатом 2:3. Фінал Worlds запланований на 15 листопада в Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк.

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