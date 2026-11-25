Ген лишайникоутворювального гриба Endocarpon pusillum підвищив посухостійкість, біомасу та врожайність пшениці, кукурудзи й рису в польових умовах. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature.

Ген із посухостійкого гриба

Науковці досліджували ген EpTFIIAγ, який кодує білок, пов’язаний із регуляцією транскрипції. За умов зневоднення цей ген активніше експресувався в грибі. Спочатку його дію перевірили на дріжджах і рослині Arabidopsis thaliana, а потім експресували в культурних рослинах.

У п’яти сортах пшениці трансгенні лінії після приблизно 25 днів посухи краще виживали після відновлення поливу, ніж контрольні рослини. У польових дослідах за повного зрошення та обмеженого доступу до води трансгенна пшениця також демонструвала вищі показники фотосинтетичної активності й урожайності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ефективніше використання води

За нестачі води генетично модифікована пшениця мала нижчу продихову провідність і меншу інтенсивність транспірації, водночас ефективніше використовувала воду для фотосинтезу. Рослини повільніше старіли, а їхнє коріння було довшим і мало більшу біомасу, ніж у контрольних зразків.

Автори дослідження пов’язують ці результати з впливом EpTFIIAγ на кілька груп генів. Білок зв’язується з ділянками ДНК, що містять TATA-бокси, і взаємодіє з активаторами транскрипції самої пшениці. За висновком науковців, це може посилювати мережі генів, пов’язані зі стресовою відповіддю, розвитком рослини, фотосинтезом і формуванням зерна.

Дослідники також повідомили, що трансгенні лінії пшениці виявили підвищену стійкість до спеки, вилягання та смугастої іржі. Грибні компоненти лишайників автори розглядають як потенційне джерело генів для поліпшення сільськогосподарських культур.

Читай нас у