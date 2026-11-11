Генасамблея ООН обрала Іран до Комітету з програм і координації — Jerusalem Post

У Нью-Йорку, США, Генеральна асамблея ООН таємним голосуванням обрала Іран до Комітету з програм і координації. За кандидатуру Ірану проголосували 144 держави.

Про результати голосування повідомляє Jerusalem Post. Комітет переглядає та координує програми й пріоритети Організації Об’єднаних Націй. Кандидатуру Ірану у квітні висунула Економічна і соціальна рада ООН, до складу якої входять 54 держави.

Заперечення Ізраїлю

Під час засідання представники Ізраїлю висловили заперечення щодо процедури. Вони заявили про подвійні стандарти у ставленні до ізраїльських кандидатів, яких, за їхніми словами, арабські групи неодноразово піддавали політично мотивованому голосуванню. Ізраїльська сторона назвала процес марнуванням часу та ресурсів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція UN Watch

Перед голосуванням виконавчий директор UN Watch Гіллель Ноєр закликав представників держав вимагати голосування щодо кандидатури Ірану, щоб заблокувати його обрання. Після оголошення результатів він назвав це рішенням, яке суперечить правосуддю, та заявив, що комітет формує пріоритети ООН, зокрема у сферах прав жінок, прав людини, роззброєння й протидії тероризму.

Як пише Jerusalem Post, обрання Ірану спричинило критику, зокрема через заяви про порушення прав людини в країні та підтримку Тегераном терористичних організацій.

Читай нас у