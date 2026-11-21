Гендиректор агентства Creative Arts Agency (CAA) Браян Лурд закликав Конгрес ухвалити закон NO FAKES Act, покликаний регулювати поширення несанкціонованих ШІ-діпфейків в інтернеті. У колонці для The New York Times він наголосив на праві людей відмовлятися від небажаного використання їхньої подоби, повідомляє Variety.

Ліцензування подоби та виконань

Лурд зазначив, що висловлюється як керівник міжнародного агентства талантів. За його словами, CAA допомагає клієнтам ліцензувати їхню подобу та виконання, зокрема для компаній у сфері штучного інтелекту, і регулярно веде переговори щодо таких угод.

Він заявив, що законопроєкт, який розглядає Конгрес, відповідає потребам індустрії та має захистити американців. На думку Лурда, для цього потрібне чітке правило, яке б підтверджувало право людини контролювати використання своєї подоби в епоху ШІ.

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Приклад Тома Генкса

Як приклад ризиків для Голлівуду Лурд навів Тома Генкса. У 2023 році актор попереджав підписників про рекламу стоматологічного кабінету, у якій використали створений ШІ діпфейк із молодшою версією Генкса.

Лурд припустив, що Генкс навряд чи погодився б на таку рекламу, однак мав би отримати можливість вибору до використання несанкціонованого діпфейку. Він додав, що Конгрес може встановити відповідне правило до кінця року.

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