Гендиректор банку JP Morgan Джеймі Даймон заявив у Лондоні, що банк шукатиме способи нівелювати додаткові витрати через заплановане підвищення банківського збору у Великій Британії. Він назвав це рішення несправедливим, повідомляє The Guardian.

Підвищення збору

Банківський збір на баланси банків у Великій Британії має зрости з 3% до 6% у січні. Захід запроваджують тимчасово — на 15 місяців. Під час заходу в Лондоні Даймон сказав, що прагне компенсувати збільшення витрат, аби уряди розуміли наслідки таких рішень.

Як саме JP Morgan нівелюватиме додаткові витрати, наразі невідомо. Банк має у Великій Британії близько 23 тисяч працівників. За даними Financial Times, через підвищення збору американський банк очікує сплатити приблизно на 120 млн фунтів стерлінгів більше податків.

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Плани банку у Великій Британії

Даймон раніше неодноразово закликав лейбористський уряд не підвищувати податки для банків. У травні він припускав, що JP Morgan може відмовитися від планів збудувати нову штаб-квартиру в лондонському районі Канарі-Ворф вартістю 3 млрд фунтів стерлінгів.

Після оголошення податкової політики канцлером Джоном Гілі в жовтні джерело, обізнане з ситуацією, повідомило The Guardian, що плани щодо будівлі площею 279 тисяч квадратних метрів залишаються чинними. Тоді банк заявив, що рішення виокремити фінансовий сектор не має принципового обґрунтування, зважаючи на глобальну конкуренцію.

Банки у Великій Британії сплачують корпоративний податок за ставкою 28%, тоді як стандартна ставка становить 25%. Окремо з їхніх британських балансів стягують банківський збір, ставку якого тимчасово підвищать.

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