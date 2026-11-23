У Великій Британії генеральний директор аутсорсингової компанії Capita Адольфо Ернандес залишив посаду з негайним набуттям чинності на тлі проблем з адмініструванням пенсійної схеми для державних службовців. Його замінить фінансовий директор компанії Пабло Андрес. У понеділок акції Capita впали на 67% — до 80 пенсів, найнижчого рівня з жовтня 1991 року, повідомляє The Guardian.

Зниження прогнозів і залучення капіталу

Компанія заявила, що її скоригований операційний прибуток у 2027 році очікується на 85–95 млн фунтів стерлінгів нижчим, ніж прогнозувалося раніше. У Capita пояснили це додатковими витратами, пов’язаними з контрактом на адміністрування пенсійної схеми державних службовців Великої Британії, а також короткостроковими труднощами з контрактами.

Capita також планує залучити 190 млн фунтів стерлінгів у першій половині наступного року, щоб зменшити боргове навантаження та забезпечити бізнесу стабільнішу фінансову основу. За даними компанії, це рішення підтримав її найбільший акціонер — активістський інвестор Oasis Management Company.

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Затримки виплат пенсіонерам

Проблеми виникли через затримки в адмініструванні пенсійної схеми, що охоплює 1,7 млн учасників. Тисячі державних службовців чекали на пенсійні виплати та розрахунки щодо виходу на пенсію. Деякі пенсіонери повідомляли, що були змушені позичати гроші у родичів на харчування й опалення, а інші учасники схеми заявляли про неможливість оплачувати житло та вимушене звернення до продовольчих банків.

Контракт Capita на адміністрування схеми уклали з попереднім консервативним урядом у 2023 році, а чинності він набув у грудні 2025 року. У липні британська урядова канцелярія Cabinet Office повідомила, що розраховує повернути адміністрування схеми під державний контроль через неприйнятний рівень сервісу.

Ернандес визнав недоліки в роботі з учасниками схеми, зазначивши, що компанія не надала їм послуг, на які вони заслуговують. Депутати британського парламенту пов’язували проблеми з операційними збоями, перевантаженням команд, слабкими технологіями та помилковими пенсійними розрахунками.

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