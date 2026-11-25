Гендиректор індійської компанії електронної комерції Flipkart Каліян Крішнамурті залишить посаду 4 грудня після понад 11 років роботи в компанії. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на представника Walmart, яка володіє контрольним пакетом акцій Flipkart.

Тимчасове керівництво

Flipkart планує оголосити наступника Крішнамурті в найближчі тижні. До призначення нового гендиректора компанією керуватиме директор із продуктів і технологій Баладжі Тіагараджан разом із радою директорів.

Тіагараджан приєднався до Flipkart у вересні минулого року. До цього він заснував стартап Kasu.ai у районі затоки Сан-Франциско, який розробляв ШІ-асистентів для корпоративних фінансів, а також обіймав керівні інженерні посади в Google та Uber.

Робота під час зміни власника

Крішнамурті прийшов до Flipkart у 2015 році з Tiger Global — одного з ранніх інвесторів компанії — та очолив її у 2017-му. Він залишився на посаді після того, як Walmart у 2018 році придбала контрольний пакет акцій Flipkart за 16 млрд доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними Flipkart, за час його керівництва бізнес компанії зріс більш ніж уп’ятеро. Платформа має понад 500 млн зареєстрованих користувачів і більш як 1,4 млн продавців, зокрема продавців бюджетної платформи Shopsy. Її маркетплейс пропонує понад 150 млн товарів у більш ніж 80 категоріях.

Невизначеність щодо IPO

Відставка відбувається на тлі невизначеності щодо первинного публічного розміщення акцій Flipkart. У березні компанія перенесла штаб-квартиру із Сінгапуру до Індії в межах підготовки до виходу на біржу. У травні, за повідомленнями, Walmart порадила Flipkart відкласти IPO та зосередитися передусім на досягненні прибутковості.

Останнім часом Flipkart також розширювалася у сфері швидкої доставки через сервіс Flipkart Minutes та запустила доставку їжі Eat-in by Minutes.

Читай нас у