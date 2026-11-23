У США генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг 3 грудня має дати свідчення в Банківському комітеті Сенату. Слухання матимуть назву «Захист переваги Америки у сфері штучного інтелекту: нагляд за експортним контролем» і стосуватимуться експортного контролю.

Слухання щодо експортного контролю

Як повідомляє CoinDesk, дату слухань оголосили через кілька годин після повернення Хуанга на посаду керівника Nvidia. Розслідування в Конгресі, за даними видання, стосуються зокрема можливої ролі компанії в наданні Китаю доступу до найсучасніших американських чипів.

Раніше Хуанг погодився дати закриті свідчення комітетам Палати представників із закордонних справ, щодо Комуністичної партії Китаю та з питань розвідки. Голови цих комітетів заявили, що громадськість США потребує відповідей щодо дотримання Nvidia експортних обмежень, а також ролі ймовірного агента китайської розвідки у скандалі.

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Заяви Трампа та Воррен

За даними CoinDesk, Хуанг визнав позашлюбний зв’язок із бізнес-керівником, якого, за повідомленнями, пов’язують із китайською розвідкою. Президент США Дональд Трамп заявив CNBC, що керівник Nvidia «не зробив нічого поганого», та приписав собі заслугу в його поверненні на посаду.

Сенаторка Елізабет Воррен розкритикувала повернення Хуанга до керівництва компанією. Вона заявила, що Хуанг, керівники Nvidia та рада директорів компанії все ще мають відповісти Конгресу щодо дотримання експортного контролю США.

CoinDesk також зазначає, що залишається незрозумілим, чи припинять федеральні органи влади перевірки можливого експорту передових чипів неналежним одержувачам і повідомлень про перевірки бухгалтерського обліку Nvidia. Компанія, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, також отримала слідчу повістку від влади штату.

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