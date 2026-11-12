Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг залишає посаду — Channel NewsAsia

У США генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг залишає посаду, а фінансова директорка Колетт Кресс тимчасово очолить компанію до призначення постійного наступника. Про це повідомляє Channel NewsAsia із посиланням на заяву компанії від 12 листопада.

Тимчасова керівниця компанії

Хуанг, який є співзасновником Nvidia, не залишиться у раді директорів. За даними видання, він є четвертим за величиною акціонером компанії та володіє приблизно 3,61% її акцій.

Nvidia оцінюють у 4 трлн доларів США. Компанія стала одним із ключових учасників буму штучного інтелекту завдяки своїм чипам, здатним одночасно виконувати значну кількість обчислень.

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Можливі наслідки відставки

Як зазначає Channel NewsAsia, відставка Хуанга створює невизначеність для виробника чипів і ширшої ШІ-екосистеми, у розвиток якої він спрямовував кошти Nvidia через співпрацю з хмарними провайдерами, постачальниками та великими лабораторіями.

Видання також вказує, що настрої інвесторів щодо акцій ШІ-компаній уже були нестабільними через великі витрати та зростання боргів технологічних корпорацій. Зміна керівництва Nvidia може позначитися й на дискусіях щодо експортних обмежень США на чипи для Китаю, оскільки Хуанг підтримував збереження доступу компанії до китайського ринку.

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