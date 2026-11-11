Гендиректор Rivian Скеріндж: бум ШІ ускладнив закупівлю пам’яті — InsideEVs

Гендиректор Rivian Рі Джей Скеріндж заявив, що компанія почала витрачати значно більше часу на планування закупівель чипів пам'яті через різке зростання попиту з боку сектору штучного інтелекту. Як повідомляє InsideEVs, компоненти, які ще три роки тому вважалися звичайним товаром, тепер стали дорожчими та складнішими для постачання.

Дефіцит пам'яті для автомобілів

За словами Скерінджа, Rivian оптимізує використання пам'яті на рівні друкованих плат і переглядає підходи до її закупівель. Особливо відчутним є дефіцит DRAM — динамічної пам'яті з довільним доступом. Виробники таких чипів спрямовують виробничі потужності на вигідніші контракти з компаніями, що працюють зі ШІ, створюючи обмеження для інших галузей, зокрема автомобільної.

Зростання цін на пам'ять уже відзначали й інші виробники. Китайська Li Auto раніше повідомляла про дефіцит і цінову нестабільність компонентів DRAM та NAND flash, потрібних для систем цифрового кокпіта й автоматизованого керування. General Motors і Ford також заявляли про вищу вартість пам'яті та уклали довгострокові угоди з Micron.

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Проблеми з платами та конденсаторами

Керівниця напряму апаратного забезпечення Rivian Відья Раджагопалан зазначила, що дата-центровий бум також ускладнив пошук e-glass — матеріалу, який використовують у виробництві друкованих плат. Серед компонентів, за якими компанії доводиться стежити ретельніше, вона назвала багатошарові керамічні конденсатори MLCC.

Rivian шукає способи компенсувати зростання вартості чипів пам'яті та інших масових компонентів, щоб зберегти заявлену базову ціну електромобіля R2 на рівні 45 тисяч доларів. Компанія також розвиває власний процесор RAP1, який, за її планами, має з'явитися в автомобілях R2 для покупців наступного року разом із новим лідаром для функцій автоматизованого водіння.

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