Гендиректор Telkom Kenya закликав переглянути облік інтернет-трафіку — The Rio Times

Генеральний директор Telkom Kenya Муго Кібаті закликав парламент Кенії переглянути запропоновані правила, які зобов’язують інтернет-провайдерів виставляти рахунки за фактичний обсяг використаних даних. Під час виступу в комітеті Національної асамблеї з питань комунікацій, інформації та інновацій 10 листопада 2026 року він заявив, що такий підхід може збільшити витрати операторів, створити ризики для персональних даних абонентів і сповільнити розвиток фіксованого широкосмугового доступу, повідомляє The Rio Times.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт Kenya Information and Communications Amendment Bill 2025 пропонує зобов’язати кожного постачальника інтернет-послуг запровадити систему обліку. Кожному клієнту мають надати унікальний номер лічильника, а рахунки формуватимуться відповідно до спожитого трафіку. Користувачі також повинні мати можливість перевіряти свої рахунки.

Документ, який внесла депутатка парламенту від округу Алдаї Маріанна Кітані, також передбачає надання Управлінню зв’язку Кенії відомостей про білінгові системи та номери лічильників абонентів щонайменше раз на фінансовий рік.

Аргументи оператора

Кібаті заявив, що Telkom Kenya підтримує прозорість тарифів і право клієнтів перевіряти та оскаржувати нарахування. Водночас компанія вважає, що замість єдиної моделі обліку варто встановити вимоги до прозорого інформування споживачів.

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За оцінкою Telkom Kenya, мобільний інтернет становить близько 96% усіх підписок на передачу даних у країні й уже оплачується за обсягом використання. Отже, нові правила передусім стосуватимуться фіксованого широкосмугового доступу, частка якого становить приблизно 4%. Компанія також стверджує, що цей сегмент за нинішньої моделі ціноутворення щороку зростає більш ніж на 30%.

Оператор запропонував зобов’язати провайдерів до укладення договору розкривати моделі тарифікації, вартість послуг і правила добросовісного використання. Серед інших пропозицій — безоплатний доступ абонентів до даних про використання трафіку, деталізовані рахунки на запит, процедури розв’язання спорів та незалежні перевірки точності нарахувань. Telkom Kenya також пропонує передавати регулятору агреговані, а не дані щодо кожного клієнта окремо, і передбачити щонайменше 18 місяців для впровадження нових вимог.

Законопроєкт ще не ухвалений: парламентський комітет наразі не оприлюднив свого висновку щодо положення про обов’язковий облік інтернет-трафіку.

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