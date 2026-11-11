Гендиректор Verizon Ден Шульман залишив ранчо в Монтані заради компанії — Fortune

Гендиректор Verizon Ден Шульман у жовтні 2025 року повернувся з пенсії, щоб очолити телекомунікаційну компанію. До цього він кілька разів відмовлявся від пропозиції ради директорів, оскільки після відставки з PayPal у 2023 році жив із дружиною Самерлі на ранчо в Монтані, де утримував близько 900 голів худоби, повідомляє Fortune.

Повернення з пенсії

Шульман входив до ради директорів Verizon із 2018 року, а з грудня 2024-го був її провідним незалежним директором. Він знав менеджмент і бізнес компанії, яка втрачала частку ринку та поступалася конкурентам. За словами Шульмана, рада мала план подолання проблем, однак він не спрацював, тож його призначення стало альтернативним варіантом.

Менеджер сказав, що спершу не хотів знову обіймати посаду гендиректора через її навантаження: робочий день на таких посадах, за його словами, триває від 10 до 14 годин. Остаточно погодитися його переконали відчуття обов'язку та підтримка дружини. Шульман вважав, що Verizon має ресурси для відновлення, зокрема приблизно 150 млн клієнтських ліній.

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Скорочення та результати

На першій зустрічі з працівниками Шульман назвав Verizon великою компанією, що відстала від конкурентів через повільне ухвалення рішень і надмірно ієрархічну культуру. За його словами, окремі процеси потребували близько 35 погоджень. У листопаді 2025 року Verizon розпочала скорочення понад 13 тисяч робочих місць — найбільше в історії компанії.

Трирічний план трансформації передбачає швидші рішення, готовність експериментувати та більшу орієнтацію на клієнтів, а не лише на якість мережі. У третьому кварталі 2026 року Verizon отримала чистий приріст у 406 тисяч постоплатних телефонних ліній проти 44 тисяч роком раніше. Витрати на залучення клієнтів через промоакції скоротилися на 41%, а вільний грошовий потік зріс на 12% — до 7,8 млрд доларів. Контракт Шульмана продовжили до грудня 2028 року.

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