В Австралії внутрішні документи музею Powerhouse засвідчили, що відсторонена генеральна директорка Ліза Гавілах із 2019 року подала 14 декларацій про уявні конфлікти інтересів або обставини, які могли призвести до такого конфлікту. У кожному випадку були запропоновані заходи для врегулювання реального або уявного конфлікту, повідомляє ABC News Australia.

Контракти та декларації

Серед задекларованих зв’язків — залучення трьох колишніх колег Гавілах як консультанток Powerhouse, а також попередня співпраця з Felix Media, Articulate PR та Original Spin. До призначення очільницею Powerhouse у 2018 році Гавілах була директоркою сіднейського мистецького та концертного майданчика Carriageworks.

Felix Media отримала контракт на 2,5 млн австралійських доларів до вирахування знижок для створення документального фільму про запуск Powerhouse Parramatta. Компанію обрали серед трьох претендентів. Окремо в листопаді 2025 року в документах зафіксували уявний конфлікт інтересів щодо маркетингового контракту на 1,9 млн австралійських доларів із Ki Community, заснованою колишнім членом опікунської ради Powerhouse Марком Гасселлом.

Документи визначали ризик як можливе сприйняття громадськістю або зацікавленими сторонами преференційного ставлення чи інформаційної переваги. Водночас усі учасники тендеру мали однаковий доступ до інформації про обсяг робіт.

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Розслідування триває

Гавілах відсторонили в серпні на тлі розслідування практик управління та закупівель у Powerhouse. Її представник заявив, що щодо гендиректорки не зробили жодних висновків, вона заперечує будь-які порушення, а декларації подавалися задля прозорості й не принесли їй особистої вигоди.

У березні 2025 року міністр мистецтв Нового Південного Уельсу Джон Грем доручив провести оцінку управління Powerhouse. Тоді ж до Незалежної комісії проти корупції передали направлення щодо нерозкритих тверджень. У грудні 2025 року справу передали до формального розслідування можливих порушень. За словами Грема, перевірка тверджень щодо закупівель і практик управління триває, тому коментувати її деталі недоречно.

Новий музей Powerhouse Parramatta у Сіднеї є частиною проєкту вартістю 915 млн австралійських доларів і має відкритися 7 листопада.

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