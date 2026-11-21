У Росії керівниця найбільшого онлайн-ритейлера Wildberries Тетяна Кім залишила посаду через кілька днів після внесення її Європейським Союзом до санкційного списку. Про це за повідомленнями російських медіа пише The Moscow Times.

Новий керівник компанії

Новим генеральним директором Wildberries призначили Олексія Кулікова. Російські агентства ТАСС і РІА Новини повідомили про це з посиланням на реєстр корпоративних даних. Wildberries не надала оперативного коментаря щодо кадрової зміни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Санкції Євросоюзу

16 листопада ЄС запровадив проти Кім замороження активів, а також заборони на поїздки та проведення операцій. У Євросоюзі заявили, що внесли її до санкційного списку, оскільки Wildberries є одним із найбільших платників податків у Росії та діє як мережа постачання для російських військових, сприяючи продажу товарів військового й подвійного призначення.

Компанія та Кремль держави-агресора Росії заперечують, що Wildberries постачає товари російській армії. У Wildberries заявили, що санкції проти Кім не вплинуть на роботу компанії, оскільки вона не має активів у ЄС і не веде там бізнесу. Також у компанії повідомили, що Wildberries та інші компанії групи продовжать працювати у звичайному режимі.

Читай нас у