Генерала у відставці випустили під заставу у Тайвані — Taipei Times

У Тайвані відставного генерала Цзан Юся та ще п’ятьох людей відпустили під заставу після допитів у справі про ймовірне сприяння втручанню Пекіна в місцеві вибори. Як повідомляє Taipei Times, прокуратура Гаосюна призначила Цзану заставу в розмірі 700 тисяч нових тайванських доларів і заборонила йому залишати Тайвань.

Підозра у впливі на вибори

Розслідування до прокуратури передало польове управління Бюро розслідувань Міністерства юстиції в повіті Піндун. За даними цього управління, Цзан, який очолює Асоціацію відродження китайської культури та економічного розвитку Тайваню, допомагав розташованій у Китаї Асоціації випускників Військової академії Хуанпу в діях, спрямованих на підрив місцевих виборів 28 листопада.

Управління заявило, що Цзан під безпосереднім керівництвом цієї асоціації забезпечував тайванських виборців безкоштовними поїздками, екскурсіями та харчуванням у ресторанах Китаю. Там також стверджують, що він знав: асоціація є прикриттям для роботи єдиного фронту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обшуки та інші фігуранти

За даними управління, Цзан проводив на Тайвані банкети, під час яких закликав гостей голосувати за конкретних кандидатів і виступати проти людей, пов’язаних з Академією Кума. Цю групу підготовки до цивільної оборони співзаснував депутат Пума Шень — кандидат Демократичної прогресивної партії на посаду мера Тайбея.

Правоохоронці провели обшуки у 14 будинках та офісах і допитали 22 осіб. Іншим п’ятьом імовірним співучасникам призначили застави від 50 тисяч до 100 тисяч нових тайванських доларів та також заборонили виїзд із Тайваню.

У 2024 році військові скоротили пенсію Цзана на 75% строком на п’ять років після того, як суд визнав його винним у порушенні законодавства, що регулює відносини між Тайванем і материковим Китаєм. Підставою стало те, що він стояв під час виконання державного гімну Китаю в Гонконзі.

Читай нас у