У Китаї виробництво електроенергії з викопного палива, у якому переважає вугілля, у жовтні скоротилося на 7,3% проти того самого місяця торік. Це стало четвертим поспіль місяцем річного зниження такої генерації, повідомляє OilPrice з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю.

Зростання сонячної та вітрової генерації

Виробництво електроенергії сонячними станціями у жовтні зросло на 31% у річному вимірі. Генерація вітрових електростанцій збільшилася на 34%, зокрема завдяки сильнішому вітру. Видання зазначає, що зростання виробітку з відновлюваних джерел дедалі більше витісняє вугілля та газ з енергетичного балансу країни.

За оцінками Bloomberg, через нижчі показники генерації з викопного палива в період із липня до жовтня її обсяг за десять місяців року зменшився на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Частка вугілля опустилася нижче 50%

У першій половині 2026 року частка вугілля у виробництві електроенергії Китаю вперше опустилася нижче 50%. Вона становила в середньому 49,7%, свідчать оприлюднені в липні офіційні дані.

Водночас улітку сонячна енергетика стала найбільшим джерелом встановленої електрогенерувальної потужності в Китаї, випередивши вугільну. OilPrice зазначає, що зимове зростання попиту на електрику зі зниженням температури ще може підвищити виробництво на викопному паливі до кінця року.

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