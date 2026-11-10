Genesis відкрив замовлення на електричний GV90 у Південній Кореї — Electrek

Преміальний бренд Genesis відкрив у Південній Кореї замовлення на повністю електричний флагманський трирядний SUV GV90. Базова семимісна версія GV90 Standard коштує від 139,5 млн вон, або приблизно $104 тис., повідомляє Electrek.

Модель пропонують у двох основних виконаннях: GV90 Standard зі звичайними дверима та GV90 Neolun із системою двостулкових дверей без центральної стійки кузова. Шестимісна версія Individual Lounge Seat стартує від 145,5 млн вон, або близько $108,5 тис. GV90 Neolun Standard коштує від 189,9 млн вон, або приблизно $141,5 тис., а чотиримісна Neolun Executive Suite — від 239,5 млн вон, або близько $178,5 тис.

Батарея та запас ходу

Електричний SUV побудований на платформі eMP, яку Hyundai розробив для флагманських моделей. GV90 отримав батарею ємністю 123,5 кВт·год — найбільшу серед електромобілів Hyundai Motor. За даними Genesis, семимісна версія з 22-дюймовими колесами здатна проїхати до 500 км на одному заряді, а шестимісний GV90 Neolun на 24-дюймових колесах — до 460 км.

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Автомобіль оснащений повним приводом із двома електромоторами сумарною потужністю 657 к. с. та крутним моментом 800 Нм. Genesis називає GV90 найпотужнішим електромобілем Hyundai Motor Group. Виробник також заявив, що за використання швидкісної зарядної станції потужністю 350 кВт поповнення заряду батареї з 10% до 80% триватиме близько 22 хвилин.

Оснащення салону

Довжина GV90 становить 5285 мм, ширина — 2030 мм, висота — 1815 мм, а колісна база — 3245 мм. Передні сидіння можуть повертатися на 180 градусів, утворюючи під час стоянки конфігурацію салону, у якій пасажири сидять обличчям одне до одного.

Серед заявленого оснащення — дисплей, який у припаркованому авто розсувається до 24,6 дюйма, 25-дюймовий проєкційний дисплей на лобовому склі та аудіосистема Bang & Olufsen із 25 динаміками і Dolby Atmos. Genesis також повідомив про систему з 12 подушок безпеки в даху, підлогу з натурального дерева з підігрівом і безкнопкову систему живлення автомобіля. Очікується, що після запуску в Південній Кореї GV90 вийде на ринки США та інших країн на початку 2027 року.

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