Генпрокурор Бразилії Гонет попросив зупинити позови щодо заборони ставок — The Rio Times

Генеральний прокурор Бразилії Паулу Гонет 6 листопада звернувся до Верховного федерального суду з проханням призупинити всі судові справи щодо законності заборони онлайн-ставок. Він прагне, щоб конституційність обмежень спершу розглянув найвищий суд країни, а суди нижчих інстанцій не ухвалювали різних рішень, повідомляє The Rio Times.

Запит до Верховного суду

Гонет подав клопотання судді Луїсу Фуксу, який веде основні справи, пов’язані зі ставками. Генпрокурор просить зупинити в усіх судах позови щодо законності тимчасового заходу, доки Верховний федеральний суд не винесе рішення з конституційного питання.

За оцінкою прокуратури, збільшення кількості справ і суперечливі судові рішення створюють правову невизначеність та призводять до нерівного застосування правил до компаній. Проти тимчасового заходу подано чотири прямі позови про неконституційність — №8024, 8027, 8028 і 8035. Їх ініціювали представники гральної та лотерейної індустрії.

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Що передбачає тимчасовий захід

Тимчасовий захід, виданий 25 вересня, є президентським актом, що має силу закону. Він припинив дію всіх ліцензій і заборонив ставки з фіксованими коефіцієнтами. Захід втратить чинність, якщо Конгрес не перетворить його на закон протягом 60 днів; цей строк можна один раз продовжити ще на 60 днів без урахування парламентської перерви.

Суди вже ухвалювали різні рішення. Федеральний суддя в Сан-Паулу дозволив оператору Stake продовжити роботу, але 9 жовтня голова апеляційного суду TRF3 призупинив це рішення на прохання уряду. Водночас 3 листопада суддя TRF3 Адріана Піледжі відновила ліцензію CDA Gaming, яка управляє брендами Casa de Apostas, Betsul і Jogo Online. Компанія заявила, що сплатила 30 млн реалів за ліцензію.

Наступні кроки

Луїс Фукс може задовольнити клопотання, відхилити його або передати питання на розгляд повного складу суду. Дати слухання чи голосування щодо звернення наразі не оголошували. Призупинення позовів залишило б тимчасовий захід чинним, але зупинило б нові рішення нижчих судів щодо ліцензій і можливих компенсацій.

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