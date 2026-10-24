У Бразилії генеральний прокурор Паулу Гонет звернувся до Верховного федерального суду з проханням призупинити частину рішення Вищого виборчого суду щодо перевезення корінних виборців до дільниць. Звернення подали 24 жовтня, за день до другого туру президентських виборів, повідомляє The Rio Times.

Вимоги до перевезень

Голова Вищого виборчого суду Кассіо Нунес Маркес ухвалив рішення ввечері 23 жовтня. Воно передбачає, що федеральні органи влади мають заздалегідь отримувати окремий дозвіл виборчого судді на кожну операцію з перевезення виборців.

У заявці необхідно вказувати транспортний засіб або човен, водія, маршрут, зупинки та час поїздки. Рішення не передбачило автоматичного погодження транспорту трьох федеральних структур: агенції у справах корінних народів Funai, Секретаріату охорони здоров’я корінних народів Sesai та Міністерства корінних народів.

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Аргументи прокуратури

Гонет заявив, що рішення ухвалили надто пізно, аби встигнути погодити кожне перевезення до голосування. За його словами, деякі річкові маршрути потрібно розпочинати вже в суботу, оскільки громади у віддалених районах можуть добиратися до виборчих дільниць човнами протягом кількох годин.

Генпрокурор просить відновити застосування попередніх рішень федерального суду штату Пара та плану перевезень, підготовленого федеральним урядом. У ньому беруть участь Funai, Міністерство корінних народів і сили безпеки. На думку Гонета, контроль має гарантувати нейтральність голосування, не позбавляючи людей можливості дістатися до дільниць.

Другий тур виборів відбудеться 25 жовтня за участю президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та сенатора Флавіу Болсонару. На час публікації Верховний федеральний суд ще не ухвалив рішення за зверненням прокуратури.

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