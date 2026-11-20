Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта видав компанії Nvidia слідчу повістку в межах розслідування щодо можливого потрапляння її передових напівпровідникових чипів до Китаю всупереч експортним обмеженням США. Про це повідомляє CNBC з посиланням на офіс генпрокурора.

Перевірка постачання чипів

Офіс Бонти перевіряє, чи могли дії Nvidia або її колишнього генерального директора Дженсена Хуанга призвести до того, що Китай отримав передові чипи або конфіденційну інформацію.

Також слідство з’ясовує, чи не вводила Nvidia в оману інвесторів і громадськість щодо цих ризиків із порушенням закону. Бонта заявив, що дії компанії та її колишнього керівника викликають серйозні занепокоєння, зокрема через можливе введення інвесторів в оману. Він наголосив, що законодавство Каліфорнії про корпоративні цінні папери забороняє компаніям вводити інвесторів в оману.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відставка Дженсена Хуанга

За даними CNBC, перевірка відбувається через тиждень після відставки Хуанга з посади генерального директора Nvidia. Відставці передували звинувачення в романі з особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю; ця людина працювала в сінгапурській компанії Megaspeed.

Megaspeed, за даними CNBC, також перевіряють через можливе перенаправлення до Китаю чипів Nvidia, на які поширюються експортні обмеження.

Читай нас у