Генсек британської Reform UK Том Вотергаус залишив посаду — The Guardian

Генеральний секретар британської партії Reform UK Том Вотергаус залишив посаду. Як повідомляє The Guardian, лідер партії вже призначив тимчасового генерального секретаря. Відхід Вотергауса відбувається на тлі тривалих питань до перевірки кандидатів та внутрішньої організації Reform UK.

Обвинувачення Джорджу Медгвіку

Вотергаус залишив посаду після того, як лідеру Reform UK у раді графства Гемпшир Джорджу Медгвіку висунули 12 обвинувачень у зґвалтуванні та одне обвинувачення у поширенні непристойних зображень дитини. Медгвік заперечує будь-які неправомірні дії.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж раніше заявляв, що був невдоволений тим, що Медгвік після арешту в січні у зв'язку з кількома ймовірними сексуальними правопорушеннями майже десять місяців залишався на посаді. Нині перевіркою кандидатів керує заступник голови Reform UK і колишній лідер Ukip Пол Наттолл.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робота в партії

Вотергаус приєднався до Reform UK у серпні попереднього року. Раніше він працював у сфері зв'язків із громадськістю, у вестмінстерських аналітичних центрах і в Crown Estate. У партії він був залучений до масштабної кампанії з набору працівників, яку фінансували заможні донори, а також до добору кандидатів на майбутні загальні вибори.

Він також брав участь у внутрішньому розслідуванні щодо двох високопосадовців Reform UK — Джеймса Орра та Дена Джукса — разом із юридичним секретарем партії Адамом Річардсоном. Внутрішнє розслідування дійшло висновку, що Орр і Джукс не порушували законів, які забороняють іноземні пожертви, однак поліція продовжує розслідувати цю справу.

Голова Лейбористської партії Бріджит Філліпсон заявила, що Вотергаус став черговим, на кого перекладають провину за проблеми Reform UK, тоді як Фарадж, на її думку, уникнув відповідальності. Минулого місяця Фарадж пояснив низьку явку та напівпорожню залу на презентації економічної політики партії в Лондоні «некомпетентністю персоналу».

Читай нас у