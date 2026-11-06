Генсек Мекканського оборонного альянсу почне роботу в Ер-Ріяді — Dawn

Генеральний секретар Мекканського оборонного альянсу, генерал-лейтенант у відставці Науман Махмуд, найближчим часом має приступити до виконання обов’язків в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Про це повідомляє Dawn з посиланням на Міністерство закордонних справ Пакистану.

Перший генсек альянсу

Наумана Махмуда призначили першим генеральним секретарем об’єднання 23 вересня. До Мекканського оборонного альянсу входять Пакистан, Саудівська Аравія та Туреччина.

Мекканську угоду про спільну оборону підписали 7 серпня. Вона передбачає, що збройний напад на одного з трьох учасників може розглядатися як напад на всіх членів альянсу. Речник пакистанського зовнішньополітичного відомства Саджад Хайдер Хан також заявив, що держави-учасниці спільно вирішуватимуть питання про скликання засідання альянсу.

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Заяви Пакистану щодо конфлікту в Перській затоці

Під час брифінгу Хан заявив, що Пакистан продовжить сприяти діалогу в конфлікті між Іраном і США. За його словами, Ісламабад звів обидві сторони за одним столом, хоча вони не підтримували контакту десятиліттями, та підтримує врегулювання шляхом діалогу і дипломатії.

Речник послався на Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння, підписаний сторонами 18 червня, як на доказ дипломатичних зусиль Пакистану. Він додав, що Катар та інші країни також беруть участь у посередницьких зусиллях.

Хан назвав Ізраїль «спойлером» у війні США та Ірану. За його оцінкою, ізраїльська експансіоністська політика є однією з головних причин нинішньої регіональної кризи, а її наслідки також позначаються на Палестині, Сирії та Лівані.

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