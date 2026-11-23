У Берліні, Німеччина, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що оборонні зобов’язання Альянсу поширюються і на космос. Він відповідав на запитання про повідомлення німецьких медіа щодо можливого запуску Росією, державою-агресором, супутника з ядерним зарядом.

Рютте запевнив, що НАТО захищатиме кожен дюйм своєї території та забезпечуватиме безпеку в космічному вимірі. Заяву він зробив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Оцінка загроз для Альянсу

За словами генсека, НАТО постійно оцінює свій потенціал стримування й оборони. Такі оцінки охоплюють увесь Альянс, зокрема Європу, США та Канаду. Рютте також згадав спільні зусилля союзників із протидії впливу Росії та Китаю в Арктиці.

Про заяву Рютте та дані німецьких медіа повідомляє Anadolu Agency.

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Повідомлення про можливий запуск

Німецькі медіа з посиланням на джерела у сфері безпеки повідомили, що розвідслужба BND та її західні партнери попередили про можливий запуск до кінця року супутника, позначеного як Sputnik-S. За цими даними, апарат уже збудований і перебуває в районі Москви, а розвідувальні оцінки, поширені на початку листопада, припускали можливість запуску протягом 60 днів.

Як повідомляють медіа, Бундесвер упродовж останніх тижнів інформував високопосадовців, зокрема міністра оборони Бориса Пісторіуса, а німецькі військові вважають запуск у грудні можливим. Ядерна детонація на низькій навколоземній орбіті, за оцінкою в матеріалі, могла б за кілька місяців вивести з ладу всі супутники в цій зоні та порушити роботу навігації, телекомунікацій і метеорологічного прогнозування.

Посольство Росії в Берліні заявило місцевим медіа, що не має інформації про такі плани, та назвало звинувачення щодо космічної діяльності РФ безпідставними. У диппредставництві також стверджують, що російські космічні операції відповідають міжнародним зобов’язанням і мають винятково мирний характер.

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