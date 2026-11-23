Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, Німеччина, заявив про посилення ворожої активності проти держав Альянсу. Йдеться, зокрема, про диверсії на залізниці, атаки на вантажні судна в морі та безперервні кібератаки, повідомляє Anadolu Agency.

Інциденти в Польщі та Чорному морі

За словами Рютте, країни-союзниці дедалі частіше стикаються із саботажем, кібератаками, вторгненнями в повітряний простір і порушеннями морського простору. Серед можливих проявів таких загроз він назвав підпал підприємства, використання дронів для порушення роботи аеропорту, диверсії на залізниці та атаки на вантажні судна.

Генсек НАТО також згадав про небезпечний інцидент у Польщі, що стався у п'ятницю, а також про кілька серйозних подій у Чорному морі протягом останніх тижнів. За його словами, Альянс працює з Румунією, Болгарією та Туреччиною для реагування на ці загрози.

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Заклик до оборонних інвестицій

Рютте наголосив, що загрози найближчим часом не зникнуть, оскільки держави Альянсу пов'язані спільною інфраструктурою, зокрема трубопроводами, кабелями, енергомережами та економіками. Він закликав союзників нарощувати оборонні витрати й інвестиції, зазначивши, що кілька членів НАТО цього року, як очікується, досягнуть або перевищать цільовий показник оборонних витрат у 5%.

Крім того, генсек закликав збільшити промислове виробництво систем протиповітряної оборони, дронів, засобів протидії безпілотникам і далекобійних високоточних засобів ураження. За словами Рютте, наступного року Альянс матиме спроможність виробляти близько 4 млн артилерійських снарядів щороку — майже вдвічі більше, ніж у 2025 році.

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