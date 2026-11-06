Генсек ОБСЄ Сінірліоглу окреслив п’ять пріоритетів для ООН — Anadolu Agency

Кандидат Туреччини на посаду генерального секретаря ООН Ферідун Сінірліоглу представив п’ять пріоритетів, яких дотримуватиметься в разі обрання керівником організації. Про це він заявив під час інтерактивного діалогу з державами-членами ООН і представниками громадянського суспільства в межах процедури відбору наступного глави організації, повідомляє Anadolu Agency.

П’ять заявлених пріоритетів

Нині генеральний секретар ОБСЄ Сінірліоглу назвав серед своїх головних завдань запобігання та врегулювання конфліктів, відновлення довіри до багатосторонньої співпраці, підготовку до нових викликів, прискорення сталого розвитку й кліматичних дій, а також захист прав людини.

Він заявив, що у разі обрання присвятить свій досвід і зусилля тому, аби ООН залишалася вірною задуму засновників, запобігала конфліктам, підтримувала сталий розвиток і захищала людську гідність.

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Заклик до реформування ООН

За словами Сінірліоглу, його підхід ґрунтуватиметься на дотриманні цілей і принципів Статуту ООН, незалежності та неупередженості, прозорості й підзвітності, а також співпраці з регіональними організаціями. Він також наголосив на необхідності залучати до вироблення глобальних рішень голоси, які традиційно були недостатньо представлені.

Сінірліоглу заявив, що світ переживає найвищий за десятиліття рівень геополітичної напруги, а міжнародна система не здатна належно реагувати на загрози миру й безпеці. Він закликав зробити ООН гнучкішою, прозорішою, технологічно спроможнішою, фінансово відповідальнішою та підзвітною платникам податків.

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