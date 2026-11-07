Генсек ООН Гутерреш назвав COP31 моментом істини для клімату — The Independent

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш напередодні кліматичної конференції COP31 у Туреччині закликав світових лідерів невідкладно посилити боротьбу зі зміною клімату та скорочення викидів парникових газів. Конференція запланована на 9–20 листопада.

Як повідомляє The Independent, Гутерреш назвав нинішню ситуацію «моментом істини». Він заявив, що держави більше не можуть відкладати рішення чи перекладати відповідальність одна на одну, а всі країни мають зробити більше вже зараз.

Ціль у 1,5 градуса

Гутерреш розповів, що торік учені порадили йому не стверджувати, ніби мета Паризької кліматичної угоди щодо обмеження потепління до 1,5 градуса Цельсія від доіндустріального рівня досі досяжна. За його словами, причиною стало надмірне накопичення в атмосфері вуглекислого газу та інших парникових газів через спалювання викопного палива.

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Генсек ООН назвав цей висновок особистим потрясінням. На його думку, відповідальність за невдачу лежить не на світі загалом, а на політичному керівництві. Він також наголосив, що для захисту планети потрібні довгострокові рішення та сталі інвестиції, тоді як у багатьох політичних системах курс часто змінюється.

Пропозиція щодо податку на надприбутки

Гутерреш заявив, що залежність від викопного палива становить проблему безпеки, а енергетичні потрясіння, пов’язані з війнами, це демонструють. Водночас він назвав поширення дешевших сонячної та вітрової енергетики джерелом надії.

Після повеней, які в серпні забрали понад 1 400 життів, а ще 5 600 людей вважаються зниклими безвісти, Гутерреш заявив про необхідність підтримки жертв зміни клімату. Він запропонував оподатковувати надприбутки компаній, пов’язаних із викопним паливом, і спрямовувати ці кошти країнам, які найбільше потерпають від кліматичних наслідків.

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