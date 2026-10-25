Генсек ООН Гутерреш обговорив деескалацію в Каїрі — Anadolu Agency

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Каїрі, Єгипет, зустрівся з генеральним секретарем Ліги арабських держав Набілем Фахмі. Сторони обговорили розвиток ситуації в регіоні, просування миру через діалог і посилення співпраці між двома організаціями, повідомляє Anadolu Agency.

Співпраця ООН і Ліги арабських держав

Представництво ООН у Каїрі повідомило в соцмережі X, що переговори стосувалися регіональних подій, просування миру через діалог, а також зміцнення співпраці ООН і Ліги арабських держав задля стабільності та сталого розвитку в арабському регіоні.

Гутерреш прибув до Каїра в суботу в межах дипломатичних консультацій, спрямованих на зниження напруженості між США та Іраном і пошук дипломатичного розв'язання конфлікту за участі Єгипту, регіональних та міжнародних партнерів. У дописі в X він закликав не допустити подальшого розширення війни, захистити цивільних і створити умови для дипломатії та миру. Також генсек ООН наголосив на необхідності зупиняти конфлікти, які посилюють людські страждання та нерівність.

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Минулого місяця Гутерреш і Фахмі зустрічалися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді вони обговорили вплив регіональної ескалації на безпеку й стабільність арабського регіону, а також її наслідки для міжнародного судноплавства, енергетичної безпеки та світової торгівлі.

Гуманітарні кризи в Газі та Судані

У Каїрі генсек ООН також зустрівся з командою ООН у Єгипті та регіональними директорами. Вони обговорили співпрацю організації з єгипетським урядом, а також підтримку людей, які постраждали від гуманітарних криз у Газі та Судані.

Єгипет приймає палестинців, які залишили сектор Гази, зокрема пацієнтів і поранених, яким потрібне лікування, а також біженців із Судану. За оцінками єгипетського уряду, наведеними у звіті ЮНІСЕФ за 2025 рік, від початку війни до Єгипту прибули понад 1,2 млн суданців. Ще близько 5 млн суданців проживали в країні до початку конфлікту, а офіційних даних про кількість палестинців, які в'їхали до Єгипту, немає.

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