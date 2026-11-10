Генсек ООН Гутерреш закликав до дій щодо викопного палива — The Guardian

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, закликав Туреччину й Австралію як співорганізаторів переговорів перейти від обговорення відмови від викопного палива до організації, фінансування та реалізації цього переходу. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Гутерреша, учасники конференції мають погодити чіткі подальші кроки для просування дорожньої карти переходу від викопного палива, яку Бразилія представила делегатам COP31. Туреччина та Австралія, що спільно приймають переговори, є значними експортерами викопного палива.

Дорожня карта Бразилії

Бразилія оголосила про підготовку дорожньої карти після завершення COP30. Напередодні її презентації країна заявляла, що відмова від викопного палива може сприяти економічному розвитку та допомогти людям подолати бідність.

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Колишній держсекретар США і кліматичний посланець Джон Керрі підтримав ініціативу, наголосивши, що самих заяв недостатньо без практичних дій зі скорочення викидів. Уперше необхідність переходу від викопного палива згадали у фінальному рішенні кліматичного саміту COP28 у Дубаї 2023 року. Для цього знадобилося 28 щорічних конференцій ООН з питань клімату.

Справедливий перехід

Понад 700 організацій із 88 країн, зокрема профспілки та об'єднання людей з інвалідністю, закликали дипломатів створити на COP31 механізм для втілення обіцянок справедливого переходу до чистої економіки. Запропонований Белен-Анталійський механізм планують спрямувати на підтримку прав людини, гендерної рівності, якісних робочих місць і прав корінних народів.

Координаторка Азійського народного руху з питань боргу та розвитку Ліді Насіпл заявила, що уряди країн глобальної Півночі на передсамітових переговорах намагалися обмежити можливості такого механізму та відкласти початок його роботи.

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