Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на саміті з безпеки штучного інтелекту в Бріджтауні на Барбадосі закликав держави-члени розпочати обговорення багатосторонньої рамки управління ризиками ШІ. Він заявив, що технологія спричиняє найбільший в історії людства перерозподіл влади. Про це повідомляє UN News.

Спільні правила для ШІ

За словами Гутерреша, захист від ризиків ШІ залишається фрагментованим, а уряди часто не встигають за розвитком технологій. Запропонована рамка має містити спільні заходи безпеки, узгоджені підходи до тестування, чіткі запобіжники і стандарти, базові вимоги до прозорості та незалежне оцінювання і нагляд за передовими моделями ШІ.

На саміті, який спільно організували ООН і Барбадос, генсек також наголосив, що влада дедалі більше переходить від держав і керівних інституцій до невеликої кількості компаній та осіб. На його думку, міжнародні інституції, створені після Другої світової війни, нині недостатньо пристосовані до такого перерозподілу впливу.

Гутерреш зазначив, що 111 країн, які брали участь у першому Глобальному діалозі з управління ШІ в липні, до цього не долучалися до обговорень цієї теми.

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Зброя та нерівність

Генсек ООН попередив, що можливості застосування ШІ у військових цілях зосереджені у двох країнах і в обмеженої кількості компаній. Він повторив заклик заборонити автономну зброю, яка могла б самостійно визначати, кого і де вбивати.

Прем’єр-міністерка Барбадосу Міа Моттлі заявила, що малі держави часто не можуть впливати на правила, які їх стосуються. Відповідаючи на гіпотетичне запитання про злам банку на Барбадосі агентом ШІ, вона підтримала відповідальність лабораторії передових моделей за такі дії. Моттлі також погодилася, що уряд повинен мати можливість екстрено припиняти доступ до моделей.

Тестування місцевими мовами

Гутерреш запропонував створити Глобальний фонд розвитку потенціалу у сфері ШІ, щоб країни могли перевіряти безпечність таких систем у місцевих умовах. Незалежна міжнародна наукова група з питань ШІ, підтримувана ООН, у новому тематичному документі наголосила на важливості тестування моделей власними мовами. Член групи Вукосі Марівате зазначив, що моделі ШІ гірше працюють і можуть бути менш безпечними для багатьох мов, зокрема африканських і карибських креольських.

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