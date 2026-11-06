Генсек ООН Гутерреш закликав повністю профінансувати БАПОР — Anadolu Agency

У Вашингтоні речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш повністю відданий захисту БАПОР та його критично важливої роботи. Генсек також знову закликав забезпечити повне фінансування діяльності агентства, повідомляє Anadolu Agency.

Дефіцит у 80 млн доларів

Напередодні БАПОР попередило про безпрецедентний фінансовий тиск, скорочення міжнародних внесків і дедалі жорсткіші умови роботи, які загрожують наданню основних послуг.

За даними агентства, нині воно має дефіцит грошових потоків у 80 млн доларів. Накопичені зобов’язання та регулярні фінансові витрати також створюють довгострокові виклики для його фінансової стійкості.

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Послуги для біженців

БАПОР продовжує надавати палестинським біженцям освітні, медичні, гуманітарні та інші необхідні послуги у п’яти районах своєї діяльності: у Газі, на окупованому Західному березі, у Йорданії, Лівані та Сирії.

Anadolu Agency зазначає, що протягом останніх років Ізраїль створював юридичні, адміністративні та практичні перешкоди для продовження роботи БАПОР на окупованих палестинських територіях.

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