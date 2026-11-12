Генсек ООН Гутерреш закликав прискорити кліматичні дії на COP31 — Anadolu Agency

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, закликав держави швидше впроваджувати заходи із захисту людей від кліматичних загроз, скорочувати відходи та розвивати чисту енергетику. Як повідомляє Anadolu Agency, він наголосив, що кліматична криза прискорюється, а залежність від викопного палива й зростання температури забирають життя та створюють тиск на економіки.

Системи раннього попередження

Гутерреш повторив мету ООН забезпечити до кінця 2027 року кожну людину на Землі системою раннього попередження. За його словами, з 2022 року донори мобілізували 2 млрд доларів для допомоги приблизно 160 країнам, однак близько третини держав досі не мають такого захисту.

Найбільші прогалини, за словами генсека ООН, є у країнах, що розвиваються, державах, уражених конфліктами, та малих острівних країнах. Він зазначив, що в окремих європейських державах працює більше метеостанцій, які відповідають глобальним стандартам, ніж на всьому Африканському континенті. Комплексні системи раннього попередження, додав Гутерреш, можуть майже вшестеро знизити смертність унаслідок лих.

Метан і відходи

На круглому столі щодо циркулярної економіки генсек ООН закликав країни до 2030 року вдвічі скоротити харчові відходи. Він повідомив, що людство щороку виробляє понад 2 млрд тонн побутового сміття та щодня викидає харчі, еквівалентні 1 млрд порцій їжі.

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Гутерреш також звернув увагу на роль метану в глобальному потеплінні: за його словами, цей газ спричиняє майже третину нинішнього потепління. Водночас відповідь надійшла лише на приблизно кожне восьме з понад 5 тисяч повідомлень про витоки, виданих Програмою ООН з довкілля з 2023 року. Він доручив ЮНЕП сформувати науково обґрунтований глобальний орієнтир майже нульового рівня викидів метану для нафтогазового сектору.

Електромережі та чиста енергія

На діалозі про електрифікацію Гутерреш підтримав Глобальну обіцянку «35 на 35», що передбачає підвищення частки електроенергії в енергоспоживанні до 35% до 2035 року. Він заявив, що близько 3 тисяч гігаватів проєктів відновлюваної енергетики та накопичення енергії затримуються через очікування підключення до мереж.

За словами генсека ООН, черга на приєднання таких проєктів за рік зросла на 60%. Економіки, що розвиваються, за межами Китаю отримують близько одного з кожних п'яти доларів інвестицій у чисту енергетику та водночас стикаються з вартістю запозичень у два-три рази вищою, ніж у розвинених країнах.

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