Генсек ООН Гутерреш закликав відновити зв’язок між двома Кореями — Korea Herald

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Південну та Північну Корею відновити канали комунікації, зокрема контакти між військовими, щоб уникнути випадкових інцидентів або прорахунків на Корейському півострові. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на речника ООН Стефана Дюжаррика.

Заклик до відновлення контактів

За словами Дюжаррика, Гутерреш стурбований ситуацією на Корейському півострові, зокрема можливим загостренням напруженості довкола демілітаризованої зони між двома країнами. Генсек ООН закликав відповідні сторони розпочати відновлення каналів зв’язку, включно з військовими комунікаціями.

Речник також наголосив, що дипломатична взаємодія та поновлення діалогу залишаються шляхом до зниження напруженості й досягнення тривалого миру на півострові.

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Інцидент у демілітаризованій зоні

Заява пролунала на тлі зростання напруженості після вибуху міни 21 вересня в демілітаризованій зоні. Тоді постраждали троє південнокорейських військових, двоє з них зазнали тяжких поранень.

Спільне розслідування військових Південної Кореї та Командування ООН дійшло висновку, що вибух спричинили протипіхотні міни, які, за його даними, Північна Корея навмисно встановила на південь від військової демаркаційної лінії. Пхеньян заперечив причетність і назвав висновки Сеула сфабрикованими. У листі до Ради Безпеки ООН від 22 жовтня Південна Корея закликала КНДР вибачитися, прибрати міни та вжити заходів для недопущення повторення таких випадків.

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