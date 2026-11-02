Генсек ООН Гутерреш засудив смерть працівника під вартою хуситів — Anadolu Agency

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що приголомшений смертю співробітника Управління Верховного комісара ООН з прав людини Мохаммеда Ібрагіма аш-Шамі, який перебував під вартою хуситів у Ємені. За Anadolu Agency, аш-Шамі утримували з 6 червня 2024 року.

Заява генсека ООН

У заяві, оприлюдненій у суботу в соцмережі X, Гутерреш наголосив, що аш-Шамі став другим співробітником ООН, який помер під вартою хуситів. Генсек також висловив серйозне занепокоєння безпекою та добробутом працівників і колишніх працівників ООН, а також представників гуманітарних організацій та організацій громадянського суспільства, які залишаються затриманими.

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Другий випадок смерті

Першим співробітником ООН, який помер під вартою хуситів, був Ахмед Баалаві — національний співробітник Всесвітньої продовольчої програми. Його утримували місцеві органи влади на півночі Ємену з 23 січня 2025 року, а 11 лютого того ж року він помер.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли сили хуситів захопили столицю Сану. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією розпочала військове втручання на підтримку міжнародно визнаного уряду країни. Через конфлікт мільйони людей у Ємені залежать від гуманітарної допомоги.

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