Генсек ООН Гутерріш засудив ескалацію атак дронів у Судані — Asharq Al-Awsat

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив посилення атак безпілотників у Судані, які, за його оцінкою, мають катастрофічні наслідки для цивільного населення. Він закликав сторони конфлікту захистити мирних жителів і критичну інфраструктуру та без зволікань погодитися на припинення бойових дій.

Жертви серед цивільних

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, у заяві речника генсека ООН Стефана Дюжарріка зазначено, що атаки дронів по всій країні, а також у районі Аб'єй на кордоні Судану й Південного Судану, забрали життя сотень цивільних. Серед загиблих є жінки та діти.

У заяві наголошується, що такі атаки є порушенням міжнародного гуманітарного права. Гутерріш також висловив обурення ударами по цивільних і критичній інфраструктурі, зокрема медичних закладах.

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Заклик до переговорів

Генсек ООН назвав припинення бойових дій першим кроком до завершення руйнівного конфлікту. Він повторив заклик до сторін добросовісно долучитися до посередницьких зусиль.

За словами Дюжарріка, ООН готова підтримати будь-які кроки, спрямовані на досягнення стійкого політичного врегулювання, яке відповідатиме прагненням суданського народу. Конфлікт у Судані триває четвертий рік: він уже призвів до загибелі десятків тисяч людей, переміщення мільйонів людей і однієї з найгірших гуманітарних криз у світі, за оцінкою ООН.

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