Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс на конференції ООН зі зміни клімату COP31 в Анталії, Туреччина, заявив, що зусилля з розширення електрифікації залежатимуть від викопного палива. Як повідомляє Channel NewsAsia, він виступив 18 листопада в пленарній залі конференції.

Позиція ОПЕК

Аль-Гайс сказав, що електрифікація є важливою частиною енергетичного майбутнього, однак не є універсальним розв’язанням екологічних проблем. За його словами, розширення електромереж потребує більшої кількості продуктів нафтопереробки та важкої техніки, що працює на дизельному паливі.

Очільник Організації країн-експортерів нафти також назвав серед ризиків активнішої електрифікації кібератаки на енергетичні системи та можливі проблеми з постачанням критично важливих мінералів. Він заявив, що для енергетичної безпеки, досягнення цілей сталого розвитку й урахування національних обставин знадобляться всі види енергії.

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Пропозиція Туреччини

Країна-господарка конференції Туреччина запропонувала збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому попиті на енергію приблизно з 20% до 35% до 2035 року. Водночас добровільне зобов’язання не уточнює, що додаткова електроенергія має бути безвуглецевою. Критики вважають, що це суттєво послаблює його вплив на боротьбу зі зміною клімату.

Станом на 18 листопада 75 із майже 200 країн, які беруть участь у переговорах в Анталії, підтримали це добровільне зобов’язання. Переговори мали завершитися у п’ятницю, хоча попередні конференції ООН з питань клімату нерідко тривали довше через відсутність остаточної домовленості.

Попередні суперечки

ОПЕК і її союзники у форматі ОПЕК+ раніше підтримували продовження використання викопного палива на кліматичних переговорах ООН. Під час COP28 у Дубаї організація закликала членів ОПЕК+ відхилити пропозиції, спрямовані саме на обмеження використання викопного палива, а не викидів. Тоді учасники конференції погодили формулювання про перехід від викопного палива, але не зобов’язалися повністю відмовитися від нього.

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