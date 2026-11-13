Генсек UIL Бомбардьєрі заявив про відмову від скорочень освіти — ANSA English

Генеральний секретар профспілки UIL П'єрпаоло Бомбардьєрі заявив, що уряд Італії оголосив про відкликання із законопроєкту про бюджет заходів, пов'язаних зі скороченнями у сфері освіти. Заяву було зроблено після переговорів уряду з профспілками, повідомляє ANSA English.

Переговори щодо бюджету

Зустріч, присвячена бюджетному законопроєкту, відбулася в п'ятницю, 13 листопада 2026 року, в офісі прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні у палаці Кіджі в Римі. У ній брали участь представники уряду та профспілкових організацій.

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Заява очільника UIL

Бомбардьєрі виступив після переговорів і назвав оголошення уряду хорошою новиною. За його словами, йдеться про відкликання заходів, що стосуються скорочень у сфері освіти.

Очільник UIL зазначив, що уряд повідомив про намір вилучити ці положення із законопроєкту про бюджет. Інших деталей щодо запланованих змін у повідомленні ANSA не наведено.

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