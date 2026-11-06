Gentle Monster оголосила грудневий запуск окулярів Android XR — Engadget

Корейський бренд окулярів Gentle Monster оголосив, що його версія розумних окулярів на платформі Google Android XR вийде у грудні. На сайті бренду зазначено, що передзамовлення на пристрій під назвою Intelligent Eyewear відкриють 12 листопада, повідомляє Engadget. Водночас Google самостійно не підтверджувала ні дату передзамовлень, ні грудневий запуск.

Партнери Google

Gentle Monster, Warby Parker і Samsung є партнерами Google у проєкті Android XR. За даними Engadget, Warby Parker також, імовірно, випадково вказала 12 листопада як дату відкриття передзамовлень на власну версію окулярів.

Проєкт має конкурувати з розумними окулярами Meta та частково відродити концепцію Google Glass. Моделі Gentle Monster і Warby Parker мають працювати без дисплея, з акцентом на аудіовзаємодії, а також пропонувати доступ до Gemini.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Android XR і короткометражний фільм

Платформа Android XR призначена для різних типів пристроїв: зокрема, для змішаної реальності в Samsung Galaxy XR і доповненої реальності в Xreal Aura. Окуляри від Gentle Monster та Warby Parker мають стати аудіоорієнтованою версією цієї операційної системи без екрана.

Разом з анонсом Gentle Monster оприлюднила тизер короткометражного фільму режисера Джонатана Ґлейзера за участю актора Хоакіна Фенікса. Бренд повідомив, що повна версія фільму буде доступна в середині листопада. За оцінкою Engadget, тизер більше тяжіє до експериментального кіно, ніж до звичайного рекламного ролика.

Читай нас у