Гервін Прайс переміг Гіана ван Веена з рахунком 16:11 у фіналі турніру Grand Slam of Darts у Вулвергемптоні та здобув четвертий титул на цих змаганнях. Для Прайса це перша перемога на великому турнірі з 2022 року.

Четвертий титул

Прайс вигравав Grand Slam of Darts також у 2018, 2019 та 2021 роках і зберіг бездоганний результат у фіналах цього турніру. Фінал у Вулвергемптоні став для нього четвертим вирішальним матчем великого турніру у 2026 році. Раніше він виходив до фіналів World Grand Prix, World Matchplay і World Series Finals, але не перемагав у цих турнірах.

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Позиції у рейтингу

Після перемоги Прайс піднявся на третє місце світового рейтингу, випередивши Люка Гамфріса. Гіан ван Веен посідає другу позицію. Як повідомляє Sky Sports, упродовж останніх чотирьох років переможець Grand Slam of Darts згодом вигравав і чемпіонат світу з дартсу.

Наступний чемпіонат світу з дартсу запланований у лондонському Alexandra Palace з 11 грудня до 3 січня.

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