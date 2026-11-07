Гіберніан переміг Абердин 4:0 — Sky Sports News

У Шотландії «Гіберніан» на виїзді розгромив «Абердин» з рахунком 4:0 у матчі Прем'єр-ліги, який відбувся 7 листопада на стадіоні «Піттодрі». За даними Sky Sports, після поразки вболівальники господарів висловили невдоволення головним тренером команди Стівеном Робінсоном.

Завдяки перемозі «Гіберніан» залишив останню сходинку турнірної таблиці та випередив «Абердин» за різницею м'ячів. Для «Абердина» ця невдача стала п'ятою у шести останніх матчах чемпіонату.

Голи після перерви

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, хоча «Абердин» мав кілька нагод відкрити рахунок. Джек Мілн влучив у поперечину після подачі з кутового, а воротар «Гіберніана» Рафаель Саллінгер парирував удари суперників.

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На 57-й хвилині колишній футболіст «Абердина» Джеймі Макграт вивів гостей уперед дальнім ударом лівою ногою. М'яч після його пострілу з-за меж штрафного майданчика влетів у верхній кут воріт Маріуса Мюллера.

Розгром у кінцівці

На 79-й хвилині Каллум Райт подвоїв перевагу «Гіберніана». Наприкінці гри гості забили ще двічі: Нікі Кадден відзначився на 87-й хвилині, а Тібо Клідже встановив остаточний рахунок уже в компенсований час.

Перед цим команди по-різному провели півфінали Кубка Прем'єр Спортс: «Гіберніан» переміг «Гартс» 2:1, відігравшись у матчі з едінбурзьким суперником, тоді як «Абердин» зазнав пізньої поразки від «Рейнджерс».

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