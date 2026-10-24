Гідеон Мої заявив про невиконання Руту політичної угоди — Nation Kenya

У Кенії голова партії KANU Гідеон Мої заявив, що президент Вільям Руту не виконав політичної угоди про співпрацю перед загальними виборами 2027 року. Мої сказав, що відмовився від участі у виборах сенатора від Барінго-Сентрал, а KANU не висувала кандидата, однак домовленості, за його словами, не були реалізовані, повідомляє Nation Kenya.

Угода перед довиборами

За словами Мої, Руту прибув до його резиденції в Кабараку 10 жовтня 2025 року, за кілька днів до висунення кандидатів на довибори сенатора від Барінго-Сентрал. Тоді президент оголосив про домовленість із Мої та делегатами KANU працювати разом напередодні загальних виборів 2027 року.

Мої заявив, що зняв свою кандидатуру, а KANU не висунула претендента на посаду. За його словами, це дало змогу кандидатові правлячої партії UDA Вінсенту Кіпрону Чемітеї перемогти на довиборах. Голова KANU також сказав, що організовував зустрічі зі старійшинами та пообіцяв підтримати президента.

Він заявив, що не просив для себе бізнесових чи інших особистих вигод. Натомість, за його словами, йшлося про створення робочих місць і призначення фахівців із Барінго та інших громад на державні посади.

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Пошук нових союзів

Мої стверджує, що після смерті колишнього прем’єр-міністра Раїли Одінги 15 жовтня 2025 року його попросили зачекати з виконанням угоди до завершення державного похорону. Пізніше, за словами політика, йому повідомили, що політична ситуація змінилася, а домовленість втратила актуальність.

На зустрічі зі старійшинами та громадськими лідерами в Кабараку Мої попросив підтримати його намір шукати нові політичні союзи. Він також звернувся до жителів Барінго з проханням пробачити йому рішення довіритися Руту та працювати з ним.

Окремо Мої заявив про тиск на членів своєї родини та згадав Standard Group, акціонером якої він є. Він також звинуватив міністра внутрішніх справ Кіпчумбу Муркомена й депутата Оскара Суді в причетності до інциденту з вертольотами в Кабараку та заявив про викрадення і катування свого родича Алекса Кіпротіча Чепкоїта. Ці твердження наведені зі слів Мої.

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