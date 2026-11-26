У міжнародному клінічному дослідженні III фази пероральний препарат гіредестрант знизив на 30% відносний ризик інвазивного рецидиву раку молочної залози або смерті у пацієнтів із ранніми стадіями гормон-рецептор-позитивного та HER2-негативного раку. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

Дані дослідження

У випробуванні lidERA взяли участь 4170 пацієнтів із раком молочної залози I–III стадій, які мали проміжний або високий ризик рецидиву. Усі учасники перенесли операцію, а частина з них також проходила хіміотерапію.

Гіредестрант один раз на добу отримували 2084 учасники. Ще 2086 пацієнтам призначили стандартну гормональну терапію — тамоксифен або інгібітори ароматази. В обох групах лікування планували проводити протягом п’яти років. Медіанна тривалість спостереження становила близько 32 місяців.

Дослідники також зафіксували на 31% нижчий відносний ризик поширення раку у віддалені органи, зокрема кістки, печінку або легені, серед тих, хто приймав гіредестрант.

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Як діє препарат

Гіредестрант належить до класу селективних деградерів рецепторів естрогену. Він перешкоджає приєднанню естрогену до рецепторів на ракових клітинах і спричиняє руйнування цих рецепторів. За даними авторів, такий механізм може порушувати сигнали, що стимулюють ріст пухлин, та допомагати долати резистентність до наявних гормональних препаратів.

Приблизно 70% випадків раку молочної залози є гормон-рецептор-позитивними: такі пухлини використовують гормони, зокрема естроген, для росту. Після операції пацієнтам зазвичай призначають гормональну терапію на кілька років, щоб зменшити ймовірність повернення хвороби.

Переносимість лікування

Побічні ефекти в обох групах загалом були подібними; найчастіше повідомляли про біль у суглобах. Водночас менше пацієнтів у групі гіредестранту припинили лікування через небажані реакції, ніж серед тих, хто отримував стандартну терапію.

Випробування фінансувала компанія F. Hoffmann-La Roche Ltd. Дослідники планують продовжити спостереження, щоб з’ясувати, чи зберігається перевага препарату з часом і чи впливає він на загальну виживаність.

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