Швейцарська гірськолижниця Камій Раст перемогла в жіночому слаломі Кубка світу в Кіллінгтоні, штат Вермонт, США. Вона випередила представницю Албанії Лару Кольтурі, а американка Мікаела Шиффрін посіла третє місце. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перемога Раст у другій спробі

За підсумками двох спроб Раст показала час 1 хвилина 40,93 секунди на трасі Superstar. Шиффрін стала третьою з результатом 1:41,52, поступившись переможниці 0,59 секунди.

У першій спробі Шиффрін, яка стартувала під першим номером, була лідеркою з часом 50,50 секунди. Позаду неї тоді розташувалися австрійка Катаріна Труппе та Раст. Утім, швейцарка швидше пройшла другу спробу й здобула свою першу перемогу в сезоні Кубка світу.

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Рекорд Шиффрін

Третє місце дозволило 31-річній Шиффрін довести кількість подіумів Кубка світу в слаломі до 100. Вона стала першою гірськолижницею, яка досягла цієї позначки в одній дисципліні Кубка світу.

Шиффрін також продовжила успішну серію виступів у Кіллінгтоні, де раніше вигравала шість слаломів Кубка світу. Раст після фінішу зазначила, що на початку сезону їй бракувало стабільності, проте цього разу вона змогла якісно провести обидві спроби.

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